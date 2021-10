Ioana Mihaila, fost ministru al Sanatatii in Guvernul Citu, un Guvern care a si cazut la motiunea de cenzura, este prima voce care recunoaste ca autoritatile au gresit in pregatirile pentru valul 4 al pandemiei. A facut-o in presa straina. Deși crede ca Romania a gestionat bine campania de vaccinare, ea a declarat, pentru POLITICO, […] The post Prima voce din Guvernul Citu care recunoaste ca a gresit in pregatirile pentru valul 4 al pandemiei first appeared on Ziarul National .