- Viitorul Cluj – Industria Galda 0-1, la pauza, duelul ultimelor doua clasate Viitorul Cluj (locul 10, 6 puncte) – Industria Galda (locul 9, 6 puncte), vineri, ora 14.00 (in tur, 2-2). Duelul ultimelor doua clasate, aflate la egalitate de puncte și desparțite de golaveraj, se disputa cu “lanterna roșie”…

- Industria Galda de Jos a pierdut dramatic, in prelungiri, intr-un meci plin de suspans diputat in compania CSU Alba Iulia, studenții intorcand scorul in ultimele secunde ale prelungirilor. O partida buna pentru acest nivel, dominata de vizitatorii, dar pe de alta parte și Industria a avut șansele sale.…

- Deși a fost in avantaj de doua ori pe tabela de marcaj, in duelul ultimelor clasate, Industria a ramas fara victorie dupa disputa cu ACS Tg. Mureș, scor 2-2 (1-1). In minutul 5, Baghiu a deschis scorul, iar vizitatorii au egalat la finele primei reprize (45+2), prin Gliga. Intrat dupa pauza, An. David…

- Industria Galda a reușit o egalare miraculoasa in confruntarea cu Metalurgistul Cugir, cand Cioara a transformat un penalty in prelungiri, amfitrionii revenind de la 0-2 prin dubla rezervei Cioara, care a anulat dubla lui Cocan. Industria s-a ridicat, și-a revenit din pumni, cu o „remontada” marca Alexandru…

- Unirea Ungheni a caștigat fara emoții meciul disputat la Galda de Jos și ramane lider al Seriei a IX-a din eșalonul terț, scor 3-1 (2-0), dupa o partida controlata cu autoritate. Trupa din Mureș s-a impus in fața nou-promovatei, dubla lui Astafei (11, 34) dominand prima repriza, capitanul oaspeților…

- Industria Galda s-a intors cu un singur punct din deplasarea de la Reghin, scor 2-2, o partida restanta din etapa a IV-a a Seriei 9 din eșalonul terț, deși au condus la un moment dat cu 2-0 in prima repriza. O confruntare cu rasturnari de situație, incheiata la egalitate, rezultat ce nemulțumește ambele…

- Industria Galda a suferit primul eșec de la revenirea in eșalonul terț, 1-5 (1-3) in depre clasau Gloria Bistrița-Nasaud, golul de onoare fiind inscris de Silviu Mureșan (23 – lovitura cu capul imparabila dupa o centrare a lui Darius Oneț). Golurile Gloriei bistrițene au fost inscrise de Andrei Banyoi…

- La prima apariție in fața propriilor suporteri de la revenirea in eșalonul terț Industria Galda nu a reușit decat un egal (2-2) in compania Viitorului Cluj. Galdenii au condus cu 1-0 (gol Darius Stanila – minutul 37) și 2-1 (gol Silviu Mureșan – minutul 64: o reușita superba, lob de la 35 de metri,…