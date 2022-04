Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Universitatea Craiova anunta, sambata, ca s-a incheiat in mod oficial perioada pentru depunerea candidaturilor la alegerile viitorului presedinte, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Parlamentul de la Budapesta a ales joi, pentru prima data, o femeie la in funcția de președinte al Ungariei. Katalin Novak, in varsta de 44 de ani, a fost aleasa pentru un mandat de cinci ani, cu sprijinul voturilor partidului de guvernamant Fidesz.

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia pentru numirea Elenei Tudor in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie . Decizie pentru numirea doamnei Elena Tudor in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat,…

- Valeriu Gheorghița, „executat” din funcția de șef al CNCAV: Premierul Ciuca l-a inlocuit cu un civil Valeriu Gheorghița, „executat” din funcția de șef al CNCAV: Premierul Ciuca l-a inlocuit cu un civil Medicul militar Valeriu Gheorghița a fost inlocuit din funcția de presedinte al Comitetului National…

- Federația Internaționala de Judo a suspendat poziția lui Vladimir Putin de președinte de onoare și ambasador al organizației. Acest lucru este raportat pe site-ul federației, transmite Radio Europa Libera. „Din cauza razboiului care se desfașoara pe teritoriul Ucrainei, Federația Internaționala de Judo…

- Eugen Tomac a fost reales președinte al PMP la congresul desfașurat astazi la București. La adunare nu a participat și Cristian Diaconescu, fostul președinte al PMP, care a susținut ca a fost incalcata procedura in momentul convocarii congresului.

- Biroul Permanent Județean al PNL Argeș a luat act de demisia lui Cristian Mitrofan din funcția de președinte al PNL Curtea de Argeș și l-a numit pe Cosmin Petrescu in funcția de președinte interimar al acestei organizații. Cosmin Petrescu este nascut in municipiul Curtea de Argeș și este șef de promoție…