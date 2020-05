Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana Lufthansa este increzatoare ca discutiile cu Guvernul de la Berlin privind un posibil ajutor financiar vor fi incheiate in curand, se arata intr-o scrisoare trimisa angajatilor companiei de Consiliul de Administratie si consultata de Reuters.In scrisoare, se adauga insa ca…

- Guvernul libanez a aprobat joi un plan economic de salvare vizand scoaterea tarii din grava criza actuala, considerata cea mai mare amenintare la adresa stabilitatii tarii de la razboiul civil din anii 1975-1990, relateaza AFP si Reuters.'Consiliul de ministri aproba in unanimitate planul…

- Comisia Europeana va prezenta luna viitoare un set de reguli pentru reluarea in siguranta a calatoriilor aeriene atunci cand se vor incheia masurile de izolare adoptate pentru combaterea raspandirii coronavirusului, inclusiv distantarea sociala pe aeroporturi si avioane, in timp ce unele companii…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi Dacia in Franta a inregistrat in martie o scadere de 80,4% in ritm anual, la 3.107 de unitati, arata datele publicate miercuri de Comitetul Constructorilor Francezi de Automobile (CCFA), conform agerpres.ro. Scaderea a fost determinata de masurile de izolare…

- Florin Cițu, pentru Reuters: Romania isi poate acoperi necesarul de finantare pentru o perioada de cinci luni, insa pandemia ar putea duce deficitul bugetar la 5% din PIB Romania isi poate acoperi necesarul de finantare pentru o perioada de cinci luni, insa pandemia de coronavirus afecteaza in mod semnificativ…

- Romania, care pana in prezent are 1.952 de cazuri de infectie cu coronavirus si 47 decese, a declarat starea de urgenta in data de 16 martie si Guvernul de la Bucuresti a aprobat un pachet de masuri in valoare de 3% din PIB. Masurile variaza de la garantarea liniilor de credit si subventionarea costurilor…

- Guvernul britanic a anuntat, luni, ca va adopta o serie de masuri de urgenta pentru a ajuta operatorii privati de cale ferata sa supravietuiasca unei prabusiri de 70% a numarului de pasageri, venita in conditiile in care britanicii au renuntat la calatorii din cauza coronavirusului, scrie Reuters.Departamentul…

- Libanul intra in incapacitate de plata, pentru prima data in istorie. Se confrunta cu cea mai grava criza economica de la razboiul civil care a durat 15 ani Libanul nu va plati eurobondurile in valoare de 1,2 miliarde de dolari scadente in 9 martie, deoarece rezervele sale valutare au atins un nivel…