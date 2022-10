Prima surpriză în Cupa României. Farul nu a învins o echipă din Liga a 3-a (Video) Ocupanta primului loc in Superliga Romaniei, Farul Constanta, a remizat cu CSM Alexandria, liderul Seriei a 6-a din liga a treia, 2-2, marti, la Turnu Magurele, intr-un meci din Grupa C a Cupei Romaniei. Liderul Superligii a avut in echipa de start mulți jucatori obișnuiți cu prezența pe banca de reserve. Farul a deschis scorul prin Gabriel Torje (8), dar gazdele au egalat prin Mihai Stancu (34), din lovitura libera. Echipa dobrogeana a preluat conducerea in minutul 59, prin Torje. CSM Alexandria a restabilit egalitatea prin Florin Cioabla, cu patru minute inainte de final. In minutul 90, Robert… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

