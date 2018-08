Stiri pe aceeasi tema

- 57 de elevi gorjeni care se pregatesc sa devina constructori și electricieni au fost prezenți in Tabara Meseriașilor din Țara lui Andrei intre 5 și 11 august și au realizat un proiect final inedit, sub coordonarea mentorilor seriei – arhitecții Ina German (Zest) și Zoran Popovici (Edukube). Elevii participanți…

- La Cluj va fi amenajata prima strada inteligenta din Romania. Va dispune de stalpi de electricitate cu Wi-Fi, stații de incarcare pentru mașini sau trotinete electrice și banci cu incarcator pentru telefoane sau tablete.

- 57 de viitori constructori și electricieni din școli profesionale și licee tehnologice din județul Gorj au participat intre 4 august și 11 august in Tabara Meseriașilor din Țara lui Andrei, la Bran. Sub indrumarea mentorilor Ina German (Zest) și Zoran Popovici (Edukube), viitorii meseriași…

Rompetrol a inaugurat prima stație de carburant de pe centura mica a municipiului Bacau. Unitatea este ce-a de-a treia din oraș și a noua din județ. Aportul Rompetrol la bugetul județului Bacau a fost in 2017 de 2,6 milioane de lei.

- Vineri, 3 august 2018, de la ora 17.30, la Coresi Shopping Resort va avea loc #BicicletaMeseriasa, eveniment in cadrul caruia vor fi aduse in atentia publicului mai multe biciclete colectate din Bucuresti si Brasov, reconditionate si reparate in „Tabara Meseriașilor” din Țara lui Andrei de…

- Luni, 16 iulie a.c., a avut loc inaugurarea primei stații de incarcare rapida a autoturismelor electrice din județ și singura de acest gen, din regiune. Aceasta este montata in fața intrarii hotelului Park, din centrul municipiului Sfantu Gheorghe. In cadrul unei conferințe de presa ce a avut loc la…

- Iși conecteaza mașina la sistemul de incarcare, prin cardul de activare iși activeaza sistemul de incarcare și are posibilitatea sa urmareasca tensiunile și curentul. In funcție de tipul mașinii, incarcarea dureaza intre 2 și 5 ore, iar cu o baterie complet incarcata, mașina are o autonomie de pana…

- Primaria Cluj-Napoca și CTP Cluj anunța ca 10 dintre noile autobuze electrice comandate pentru municipiul Cluj-Napoca au sosit și se dau în funcțiune, iar un al 11-lea autobuz urmeaza sa soseasca.Astfel, în luna august a anului trecut, municipalitatea a semnat un contract…