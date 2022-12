Prima sărbătoare din noul an: va fi celebrat Sf. Vasile, cunoscut ca fiind şi sfântul săracilor Crestinii ortodocsi il praznuiesc pe Sf. Vasile, numit si sfantul saracilor, in prima zi a noului an, pe 1 ianuarie. Episcop de Cezareea in timpul vietii, acesta este considerat a fi unul dintre cei mai importanti sfinti care au lasat carti scrise pe chestiuni de monahism, dogma si trairi in sanul bisericii. Este numit sfantul saracilor pentru ca mostenise o avere foarte mare pe care a pus-o in slujba celor saraci, construind biserici, case pentru ingrijirea celor batrani si spitale pentru cei care nu au bani sa acceseze servicii medicale. In ceea ce priveste traditiile din aceasta zi, e un alt… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

