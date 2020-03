Stiri pe aceeasi tema

- Aproape de miezul noptii, Raed Arafat, secretar de stat in cadrul MAI, a facut primele declaratii despre primul caz de coronavirus confirmat in Romania.Acesta a precizat ca pacientul este intr o stare buna, nu prezinta febra sau alte simptome. "Pacientul este intr o stare buna, nu prezinta febra sau…

- Costache: Nu trebuie sa ne alarmam! "Suntem din pacate in situația sa va anunțam ca, in urma testarii persoanelor din Gorj care au intrat in legatura cu cetațeanul italian, avem primul caz infectat cu COVID-19 de pe teritoriul Romaniei", a declarat ministrul Sanatatii, Victor Costache. Este vorba despre…

- „A fost sufletul de aur al muzicii din Pitești, cu un talent rar intalnit in lumea folkului – și a facut parte dintre cei mari, cantand alaturi de Tudor Gheorghe, Vasile Șeicaru, Ducu Bertzi, Ștefan Hrușca, Florin Chilian ș.a”, a scris astazi pe contul sau de socializare Jean Dumitrascu, directorul…

- Copilul de 4 ani din Pitești a murit din cauza anesteziei, arata primele concluzii ale autopsiei efectuate de medicii legiști, potrivit unor surse din cadrul Institutului Național de Medicina Legala (INML). Aceleași surse precizeaza ca baiatul nu avea probleme de sanatate. Potrivit medicilor legiști,…

- Clinica din Pitesti care a facut anestezia copilului de patru ani decedat reactioneaza: Din pacate, pana in acest moment, dezinformarea, speculatiile si goana dupa senzational s-au dovedit o data in plus mai importante decat cautarea adevaruluiOficialii clinicii din Pitesti in care s-a facut…

- Reprezentanții clinicii arata ca respecta durerea parinților și sunt "alaturi de ei cu tot sufletul", dar susțin ca "dezinformarea, speculațiile și goana dupa senzațional s-au dovedit mai importante decat cautarea adevarului".Clinica stomatologica Teddy Care din Pitești era specializata pe tratarea…

- FCSB // Helmuth Duckadam (60 de ani), președintele de imagine al celor de la FCSB, a reacționat in aceasta dimineața dupa anunțul incredibil facut de presa din Turcia, conform caruia Arda Turan (33 de ani) ar fi aproape sa ajunga la clubul lui Gigi Becali. „Nu știu nimic de așa ceva. N-am auzit nimic…

- Ilie Barbulescu, jucatorul cu care Steaua caștiga, in 1986, Cupa Campionilor Europeni, la Sevilla, dupa finala istorica cu Barcelona, a murit, in noaptea de vineri spre sambata, la numai 62 de ani. Barbulescu era consilier local la Pitești, din partea PMP.Conform unor surse din ancheta, Barbulescu…