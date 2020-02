Stiri pe aceeasi tema

- iUmor, sezon 8. Ediția 1. Micuț, sfios și tare simpatic, Vlad Șchiopu a primit un tur special al platoului iUmor de la nimeni alții decit Șerban Copoț și Dan Badea, pe care concurentul a marturisit ca și-a dorit foarte mult sa-i cunoasca.

- Ne indreptam cu pași repezi spre „iUmor”, sezonul 8!Inainte de premiera de sambata, 22 februarie, ora 20:00, n-ar strica sa revedem unul dintre cele mai „apetisante” momente din sezonul trecut. Vi le amintiți pe Antonina și Ana?

- A mai ramas puțin timp pana cand Delia, Cheloo și Mihai Bendeac revin pe micile ecrane cu un nou sezon iUmor, insa pana atunci iți propunem sa descoperi unul dintre cele mai de succes numere din ultimul sezon.

- Deși pe micul ecran afișeaza o energie debordanta, lasand impresia mereu ca nu are stare in scaunul de jurat de la IUmor, Mihai Bendeac ascunde probleme de sanatate. Mai exact, actorul are nevoie de ajutor pentru a-și recapata mobilitatea. Pe langa emisiunea unde este jurat, Mihai Bendeac are foarte…

- Ștefan Banica și fiul sau, Radu, au cantat impreuna pe scena Salii Palatului, pe data de 13 decembrie 2019. In tot acest timp, Lavinia Pirva avea propria activitate care, cu siguranta, a fost pe placul tuturor. Ștefan Banica și fiul sau, Radu, au cantat pentru prima data impreuna pe scena Salii Palatului.…

- CASTIGATOR iUMOR 2019: Andrei Voicu, specialist in hipnoza, a spus, in semifinala iUmor: "Atenție, eu nu sunt astazi aici pentru a merge in finala. Mulțumesc frumos, mulțumesc pentru ca ați ajutat sa promovam hipnoza in Romania. Nu-mi doresc sa merg in finala pentru ca programul meu este de la 08:30…

- Vineri, 29 noiembrie, la iUmor, romanii vor putea urmari o ediție speciala cu momente in care mai multe vedete, printre care Maia Morgenstern, Dan Bittman, Gina Pistol și mulți alții, vor urca pe scena și ii vor ironiza fara rețineri pe cei trei jurați, dar și pe prezentatorii show-ului.