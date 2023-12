Stiri pe aceeasi tema

- Cu titlul: „Redacția Libertatea anunța : Niciun ziar independent, nepedepsit. Am fost anunțați azi ca se fac restructurari masive. „20% dintre jurnaliști vor fi concediați”,... The post Restructurari masive la ziarul „Libertatea”. Catalin Tolontan, coordonator editorial și Iulia Albu, redactor-șef adjunct…

- Decizia vine dupa ce Catalin Tolontan a fost indepartat initial de la Gazeta Sporturilor, in urma cu o luna.In comunicatul de presa, Ringier anunta ca trei angajati din cadrul organizatiei vor fi afectati imediat de aceasta schimbare strategica. Potrivit paginademedia.ro, ziaristele Iulia Rosu, redactor-sef…

- Libertatea ramane fara directorul editorial. Catalin Tolontan, coordonatorul editorial al ziarului Libertatea, a fost anuntat miercuri ca isi incheie colaborarea cu Ringier, scrie Pagina de Media. Decizia vine la o luna dupa ce Tolontan a fost indepartatde la Gazeta Sporturilor.

- Fostul internațional Adrian Mutu (44 de ani), in prezent antrenor in Azerbaidjan, la Neftchi Baku, a comentat decizia luata de patronii elvețieni de la Ringier de a opri apariția ediției tiparite a Gazetei Sporturilor. Gazeta ar fi implinit in 2024 un secol de existența neintrerupta. In anunțul oficial…

- Inchiderea peste noapte a printului Gazetei Sporturilor a adus confuzie și stupoare in sportul romanesc și dincolo de el. Dupa indepartarea, pe rand, a lui Mihnea Vasiliu, Catalin Țepelin și Catalin Tolontan, redacția GSP este condusa de redactorii șef adjuncți Dan Udrea și Bogdan Stamatoiu. ...

- Ziarul Gazeta Sporturilor a fost oprit fara ca publicul și nimeni din redacție sa fie anunțat. Ziariștii au aflat ca astazi, miercuri 1 noiembrie 2023, a fost tiparit ultimul numar. Gazeta ar fi implinit in 1924 un secol de existența neintrerupta. In anunțul oficial dat miercuri pe email angajaților,…

- Sindicatul Roman al Jurnaliștilor MediaSind – cea mai mare organizație a lucratorilor din mass-media, a emis un comunicat prin care condamna ingerințele patronatului grupului de presa Ringier in politica editoriala a publicațiilor Libertatea și Gazeta Sporturilor. ...

- Furnizorul de piese auto japonez Yazaki, unul dintre cei mai mari din lume, va inchide fabrica din Buzau și va concedia circa 400 de persoaneri. Inchiderea ar fi provocata de faptul ca numarul de comenzi a scazut semnificativ. Grupul mai deține unitați la Ploiești, Braila și Caracal. Yazaki, fondat…