- Sportivul roman Catalin Chirila a castigat medalia de bronz in proba de canoe simplu pe 500 de metri, azi, la Campionatele Europene de kaiac-canoe de la Munchen. Chirila a incheiat cursa cu timpul de 1:48.364, conform Agerpres. Medalia de aur a revenit cehului Martin Fuksa (1:47.183), urmat de reprezentantul…

- Sportivul Catalin Chirila a castigat medalia de aur in proba de canoe simplu pe distanta de 1000 de metri de la Campionatele Europene de kaiac-canoe de la Munchen. Chirila (24 ani), campion mondial in aceasta proba, la inceputul lunii, in Canada, a condus cursa de la un capat la altul si s-a impus cu…

- Sportivul roman Catalin Chirila a cucerit medalia de aur in proba de canoe simplu pe 1.000 metri, sambata, la Campionatele Europene de kaiac canoe de la Munchen.Chirila 24 ani , campion mondial in aceasta proba, la inceputul lunii, in Canada, a condus cursa de la un capat la altul si s a impus cu timpul…

