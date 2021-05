Stiri pe aceeasi tema

- S-a lasat cu scandal dupa ultima intalnire pe care Bianca Dragușanu a avut-o cu fostul sau partener, Alex Bodi. Fosta vedeta TV a ieșit dintr-un salon de infrumusețare și a țașnit direct in mașina, pentru a scapa de urmaritor. Alex Bodi s-a facut foc și para atunci cand a auzit ca Bianca Dragușanu a…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au fost din nou in centrul unui episod plin de tensiune, chiar la salonul unde vedeta iși face de obicei unghiile. Spynews.ro a intrat in posesia unor informații de ultim moment, dupa ce afaceristul a incercat iar sa vorbeasca cu vedeta. Ea s-a baricadat in mașina și a…

- Imagini indecente au aparut in presa in ultimele zile și le are in prim plan pe Iulia Salagean și Bianca Dragușanu. La Xtra Night Show, fosta soție a lui Alex Bodi vine cu replica dura pentru fosta sa prietena, dupa apariția fotografiilor.

- Dosarul a fost inaintat Tribunalului Dolj. Acuzat de constituirea unui grup infractional organizat, trafic de persoane si santaj, Alex Bodi a fost arestat preventiv pe 12 noiembrie 2020, prin decizia Tribunalului Dolj. Aflat in arest la domiciliu in vila sa din Tunari, acesta a cerut saptamana trecuta…

- Razboiul dintre Alex Bodi și Bianca Dragușanu continua, de aceasta data afaceristul fiind cel care o acuza pe blondina de infracțiuni grave. Milionarul ii cere fostei sale soții despagubiri record de nu mai puțin de 200.000 de euro.

- Alex Bodi și Bianca Dragușanu sunt in plin scandal, iar cei doi au ajuns ”la razboi”, asta dupa ce vedeta a facut publice imaginile in care a fost agresata de fostul ei soț, dar și declarații tranșante despre trecutul relației sale. Acum afaceristul a depus plangere penala impotriva vedetei.

- Deși e in plin scandal cu Alex Bodi, iar problemele nu-i mai dau pace, Bianca Dragușanu a dat o veste importanta la Xtra Night Show in aceasta seara. Vedeta urmeaza sa-și sarbatoreasca ziua de naștere, iar de data aceasta face o aroganța suprema: pleaca in America!