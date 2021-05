Prima prelevare de cord la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad Premiera la la Spitalul Clinic Județean de Urgența Arad: echipe mixte de medici din Arad, București, Cluj și Targu Mureș au prelevat organe esențiale in salvarea de vieți de la o pacienta in varsta de 30 de ani aflata in moarte cerebrala. Familia tinerei și-a exprimat acordul pentru prelevarea de organe, dorind ca prin durerea lor sa aduca alinare altor familii aflate in situații disperate, precizeaza Spitalul Județean Arad. „In aceasta noapte, durerea unei familii a facut posibila salvarea mai multor vieți. Organele prelevate vor ajunge la pacienți aflați in stare critica in așteptarea unui transplant.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Familia tinerei aflate in moarte cerebrala si-a exprimat acordul pentru prelevarea de organe. La Targu Mures a plecat cordul, la Institutul Clinic Fundeni - ficatul si corneea, la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca rinichii, iar la Spitalul Clinic Colentina - condilul si tendonul.

