- Marea Britanie este prima țara din lume care a aprobat tratamentul revoluționar Molnupiravir (Lagevrio). Spre deosebire de vaccinurile anti-Covid și alte medicamente aflate deja pe piața, pastila a fost conceputa pentru a introduce anumite erori in codul genetic al virusului

- Agentiei de Reglementare a Medicamentelor si Produselor de Ingrijire a Sanatatii din Regatul Unit (MHRA) a actualizat indrumarile pentru acordarea licentei tigarilor electronice, deschizand calea pentru ca aceste produse sa fie prescrise de Sistemul National de Sanatate din Anglia pentru a combate fumatul,…

- Protestatarii au vrut sa patrunda in cladirea unde se afla sediul Agentiei de Reglementare a Medicamentelor si Produselor de Sanatate (MHRA), in cartierul Canary Wharf. MHRA este instituția care aproba vaccinurile. Pentru a-i impiedica pe manifestanții violenți sa ia cu asalt cladirea, in zona au fost…

- Mai mulți ofițerii de poliție au fost raniți vineri în confruntarile cu protestatarii anti-vaccin din Londra, deoarece guvernul trebuie sa decida daca va extinde vaccinarea împotriva Covid 19 la copiii de 12-15 ani, potrivit AFP.Protestatarii anti-vaccin au încercat dupa-amiaza…