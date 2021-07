Prima noapte în club, după mai bine de un an. Englezii au sărbătorit ridicarea restricțiilor VIDEO Cluburile de noapte din Anglia s-au redeschis duminica noaptea dupa mai bine de un an. Englezii au sarbatorit ridicarea restricțiilor, unii dintre ei afirmând ca se afla la prima noapte în club, în condițiile în care au împlinit 18 ani în plina pandemie de Covid-19.



Cluburile de noapte au fost printre primele localuri care au beneficiat de ridicarea restricțiilor începând de la miezul nopții, dupa 16 luni.



Într-un club din Leeds oamenii au putut intra fara sa fie obligați sa poarte masca sau sa respecte distanțarea sociala,

Sursa articol: hotnews.ro

