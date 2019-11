Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare problema a guvernului PNL în acest moment este preluarea unui mecanism profund pesedizat, practic miniștrii s-au dus marți la serviciu pentru a lucra cu oamenii lasați în urma de miniștrii PSD.Citește continuarea pe Digi24.

- Președintele Klaus Iohannis, a facut, declarații, la Palatul Cotroceni, la juramantul depus de Guvernul Orban, la cateva ore dupa ce a fost investit de Parlament.Citește și: Liviu Pleșoianu il spulbera pe Victor Ponta: Nu mai poza in victima tradata, ca e penibil și dizgrațios "Va spun…

- Viorica Dancila reactioneaza la votul din Parlament, in urma caruia Guvernul Orban a fost validat. Fostul prim-ministru afirma ca astazi este o zi neagra pentru democratie, pentru ca Iohannis a reusit sa-si impuna "locotenentii" la Palatul Victoria."Am vazut astazi in Parlamentul Romaniei…

- Guvernul Orban vine astazi sa primeasca votul de investitura al Prlamentului, premierul desemnat fiind optimist in privința rezultatului, mizand pe cel puțin 237 de voturi. In ultimul moment, partidelor care și-au anunțat sprijinul public, mai mulți parlamentari Pro Romania, printre care Daniel Constantin…

- Mihai Gadea a spus, miercuri seara, la Antena 3: „Breaking news: UDMR, prin vocea unui lider, anunța ca Guvernul Ludovic Orban nu trece, cel puțin aceasta este declarația domnului Laszlo Attila!" Senatorul UDMR Laszlo Attila a afirmat, miercuri seara, ca Guvernul Orban nu va putea fi investit…

- Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca ALDE va decide in Biroul Politic Executiv de luni asupra votului privind investirea Guvernului Orban din Parlament. Liderul partidului a precizat ca le va propune colegilor sprijinirea noului Executiv.„Am spus ca vom da un vot condiționat, bazat pe acceptarea…

- ALDE susține Guvernul Orban. ”Cea mai buna formula este un Guvern monocolor. Vom cere in Biroul Executiv ca ALDE sa voteze in favoarea investiturii Guvernului Orban”, a spus Calin Popescu Tariceanu. Premierul desemnat, Ludovic Orban, are, marti, discutii cu majoritatea partidelor…

- Toți se înghesuie sa mearga la guvernare când e bine, dar nu vrea nimeni când e greu, declara la RFI vicepreședintele PNL Florin Cîțu. Liderul senatorilor liberali spune ca ar accepta postul de ministru de Finanțe, daca i se va propune oficial, pentru ca ar fi ”o onoare”…