Prima lovitură externă primită de guvernul liberal Standard & Poor's a înrăutăţit la negativ perspectiva ratingului României Agenția Standard & Poor's a revizuit in jos perspectiva privind economia Romaniei din cauza deficitelor in creștere și a incetinirii economice, potrivit unui comunicat remis miercuri. Agenția citeaza in comunicat "mari deviații de cheltuieli facute de guvernul precedent" care au forțat actualul guvern sa iși revizuiasca in creștere țintele de deficit pentru 2019 și 2020. "Creșterile de salarii și pensii planuite vor contribui la creșterea deja substanțialului deficit de cont curent al Romaniei in 2020. Presupunem ca o consolidare fiscala substanțiala va incepe anul viitor, dar structura… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

