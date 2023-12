Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Joe Biden, a prezentat vineri, 8 decembrie, o investiție de 3 miliarde de dolari pentru un proiect feroviar de mare viteza care va lega Las Vegas și Los Angeles. Președintele a anunțat, de asemenea, o finanțare de 8,2 miliarde de dolari pentru 10 noi proiecte feroviare de pasageri.…

- Liderul de la Washington a avut miercuri discuții cu președintele chinez, Xi Jinping, aflat in vizita in Statele Unite. Dupa intalnirea cu Xi Jinping in California, Joe Biden a declarat miercuri ca il considera in continuare pe Xi Jinping un „dictator”, folosind o expresie care a provocat indignare…

- Presedintele chinez Xi Jinping si-a inceput, marti, prima vizita in Statele Unite dupa sase ani, dupa ce presedintele Joe Biden a declarat ca urmareste sa restabileasca o comunicare normala cu Beijingul, transmite Reuters, conform News.ro.El urmeaza sa se intalneasca, miercuri dimineata, cu Biden…

- Irina Hansen și-a anunțat candidatura pentru funcția de primar la un eveniment de campanie, relateaza KNTV . Nascuta in Romania in 1978, Irina a emigrat in Statele Unite pentru a "scapa de domnia opresiva a unui dictator comunist", potrivit unui comunicat de presa, deși la caderea regimului comunist…

- Președintele american Joe Biden a deplans miercuri, 18 octombrie, intr-un discurs susținut la Tel Aviv, pierderile de vieți omenești in timpul atacurilor comise de Hamas pe data de 7 octombrie in Israel. Dar el i-a avertizat, de asemenea, pe israelieni ca, in timp ce simt furie, nu trebuie sa se lase…

- "O greșeala grava". Președintele american, Joe Biden, a ținut sa avertizeze Israelul, duminica, 15 octombrie, impotriva perspectivei unei noi ocupari totale a Fașiei Gaza la finalul operațiunii militare terestre israeliene care ar fi pregatita pentru eliminarea amenințarii reprezentate de mișcarea islamista…

- Comitetul Olimpic Internațional, a validat, luni, cererea americanilor de a introduce la Jocurile Olimpice din 2028, organizate la Los Angeles, cinci sporturi: baseball, cricket, squash, flag football (o varianta a fotbalului american in care contactul este limitat) și lacrosse. Marți, 10 octombrie,…

- China lanseaza prima linie de tren de mare viteza in apropiere de stramtoarea TaiwanChina a lansat prima sa linie feroviara de mare viteza, care parcurge malul oceanului, de-a lungul coastei provinciei de sud-est Fujian, langa stramtoarea Taiwan, conform Mediafax. Un tren a plecat joi dimineața…