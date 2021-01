Stiri pe aceeasi tema

- Starea de alerta, prelungita cu inca 30 de zile in Romania. Vezi lista restrictiilor, la noi in tara ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, in ședința de luni, hotararea prin…

- Cutremur puternic, cu magnitudine 6,8. El a fost urmat de trei replici peste 5 ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Un cutremur puternic s-a produs in partea de nord a Mongoliei, la o distanța de aproximativ 50 de kilometri de…

- ȘI LA MARAMUREȘ ESTE CONCURENȚA PENTRU POSTURILE DE POLIȚIȘTI LA PROTECȚIA ANIMALELOR ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Pe cele șase posturi de ofițeri și agenți de poliție, scoase la concurs prin incadrare directa din…

- Greșeala uriașa pe care o facem cu toții și care ne distruge smartphone-urile ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Smartphone-ul este un gadget indispensabil in viața unui om modern, insa spre deosebire de altele (televizor, laptop…

- Asta e lovitura suprema pentru toți cei care au cont la banca! Se intampla de pe 11 ianuarie ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Vestea pe care trebuie sa o știe toți romanii. Se intampla de la 11 ianuarie. Oferta de nerefuzat…

- Dezvaluire de ultima ora : Vezi cat dureaza imunitatea dupa vaccinul anti-Covid ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Vaccinul de la Moderna poate oferi doi ani de imunitate la COVID, susține directorul companiei. Romania va primi…

- Noua metoda de escrocherie in benzinariile din Romania. Vezi ce se intampla la casierii ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD In ultimele zile, pe rețelele sociale a devenit virala o postare in care este prezentata o noua…

- Restricții de Craciun și Revelion. „Vor fi obligatorii, trebuie respectate de toți romanii” ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Klaus Iohannis a vorbit, vineri, despre restricțiile valabile in Romania pentru Craciun și…