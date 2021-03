Prima fotografie cu copiii Adelei Popescu Prima fotografie cu copiii Adelei Popescu Adela Popescu și Radu Valcan au doi copii de 2, respectiv 4 ani, iar in prezent se pregatesc sa devina pentru a treia oara parinți. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Adela Popescu (@adela_popescu) Deși ei doi sunt persoane publice, au preferat ca pana acum sa iși țina copiii cat mai departe de ochii curioșilor. Chiar daca cei mici au aparut in filmari ori fotografii pe rețelele de socializare, niciodata nu li s-a vazut chipul. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Adela Popescu (@adela_popescu) Iata… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- A nascut Chiara Ferragni. Primele imagini cu copilul! La 33 de ani, Chiara Ferragni se poate declara o femeie fericita și implinita. Nu doar ca este unul dintre cei mai puternici și mai bogați fashion influenceri din lume, dar are și o familie minunata. Familie care recent s-a marit cu un nou membru.…

- Familia Nadiei Comaneci. Fiul ei e deja adolescent! Nadia Comaneci are o familie extrem de frumoasa și duce o viața buna in America, acolo unde s-a mutat deja de mulți ani. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Nadia Comaneci (@comaneci10) Este casatorita din anul 1996 cu fostul…

- Colecțiile prezentate la Milan Fashion Week 2021 Intotdeauna, in primele luni ale noului an, marile case de moda traseaza tendințele pentru sezonul de toamna/iarna. Designerii iși prezinta noile colecții in cadrul Saptamanilor Modei. Vedem in continuare cateva piese din colecțiile prezentate la Milan…

- Lidia Buble vrea sa devina fashionista. Ce mix ciudat de ținute de firma alege! Lidia Buble este una dintre cele mai de succes artiste din peisajul artistic romanesc. In plus, e pasionata de moda și alege intotdeauna ținute spectaculoase și piese exclusiviste de la branduri celebre. Vezi aceasta postare…

- Ce manichiura se poarta in 2021 Trend-urile in materie de manichiura sunt in continua schimbare. Specialiștii in domeniu au stabilit deja ce unghii se poarta in 2021. Iata in continuare cateva modele din care poți sa alegi, dar și produse pe care le poți folosi pentru a obține rezultatele dorite. Unghiile…

- Manichiura in trend in 2021 Trend-urile in materie de manichiura sunt in continua schimbare. Specialiștii in domeniu au stabilit deja ce unghii se poarta in 2021. Iata in continuare cateva modele din care poți sa alegi. Accente de negru Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de…

- Stranepotul Reginei Elisabeta face furori printre britanice Arthur Chatto are 21 de ani și este al 26-lea in linie la tronul Marii Britanii. Tanarul este stranepotul Reginei Elisabeta. Mai exact, nepotul regretatei Prințese Margareta, sora mai mica a Reginei. Arthur are un trup parca sculptat și o mulțime…