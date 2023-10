Prima femeie pilot din istoria echipei Formula 1 McLaren, Bianca Bustamante. Din 2024, va reprezenta McLaren pe grila de start a F1 Academy

Stiri pe aceeasi tema

- Azi, incepand cu ora 21:45, echipa naționala a Romaniei se va confrunta cu echipa naționala a Belarusului in cadrul campaniei de calificare la EURO 2024. Meciul se va desfașura la Budapesta, cu Belarusul considerat echipa gazda pe hartie, și va fi disponibil in format liveTEXT pe platforma stiripesurse.ro.Printr-o…

- Constructorul german tocmai a lansat o versiune facelift pentru modelul sau de performanța Mercedes-AMG GT63 S E Performance. Actualizarile constau in schimbari la nivel vizual, iar aici putem remarca o grila cu un design nou. Odata cu noua versiune, AMG GT63 S E Performance imprumuta unele elemente…

- Intoarcem ceasul in anii 1950, o era cruciala pentru Mercedes-Benz in lumea curselor auto. A fost o perioada in care a avut parte de triumfuri și incercari. In timpul apogeului sau, Sagețile Argintii create la Stuttgart dominau Formula 1, cursele de anduranța și raliurile. CUM S-A NASCUT NUMELE SLR…

- Fosta jucatoare a echipei FC Barcelona, Montse Tome, a devenit la 41 de ani prima femeie numita la carma echipei feminine de fotbal a Spaniei, in locul lui Jorge Vilda, care a fost demis marti, a anuntat Federatia spaniola de fotbal, citata de AFP, potrivit Agerpres."Federatia regala spaniola de…

- Managerul general echipei Ferrari, Frederic Vasseur, a vorbit despre prietenia pe care o are cu Lewis Hamilton, in timp ce lumea Formulei 1 il așteapta pe britanic sa semneze un nou contract cu Mercedes Inceputul a fost undeva, in urma cu 16-17 ani. Lewis Hamilton, septuplu campion mondial, a caștigat…

- FCSB - CFR Cluj, meciul de gala sinonim cu revenirea roș-albaștrilor in Ghencea, va avea parte de un moment special. Clubul s-a gandit sa-i lanseze lui Adi Ilie, fostul mare atacant al Stelei din anii '90, invitația de a da lovitura de start a partidei! FCSB - CFR Cluj, derby-ul rundei cu numarul 4…

- Max Verstappen (RedBull), liderul clasamentului piloților din Formula 1, va fi penalizat cu cinci poziții pe grila de start a Marelui Premiu al Belgiei, pentru schimbarea cutiei de viteze, informeaza De Telegraaf.

- Pilotul olandez Max Verstappen de la echipa Red Bull a inregistrat cea de-a noua sa victorie in acest sezon, duminica, in Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei, care a avut loc pe circuitul de la Hungaroring. Victoria lui Verstappen – a noua in unsprezece curse disputate in acest sezon – permite echipei…