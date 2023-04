Stiri pe aceeasi tema

- Makenzie Lystrup, care a devenit joi prima femeie din istoria NASA care a fost numita director al Centrului de Zboruri Spațiale Goddard din cadrul NASA, a depus juramantul ținand mana pe o copie a carții lui Carl Sagan, „Pale Blue Dot/ Un palid punct albastru”, in loc sa utilizeze Biblia.

- Makenzie Lystrup, care a devenit prima femeie din istoria NASA care a obținut funcția de director al Centrului de Zboruri Spațiale Goddard din cadrul NASA, a depus juramantul de investitura ținand mana pe un volum al carții "Un palid punct albastru" scrisa de reputatul om de știința Carl Sagan.

- Administrația Naționala Aeronautica și Spațiala, cunoscuta sub acronimul NASA, a facut un anunț important pentru omenire. Un asteroid uriaș de dimensiunea a 90 de elefanți a fost zarit indreptandu-se spre Pamant cu o viteza de 15,8 km/s. Specialiștii urmaesc acum calatoria acestuia.

- Cea de-a 22-a promoție de elevi ai Școlii de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Clu-Napoca a depus vineri, 24 februarie, juramantul militar, urmand sa faca parte din sistem. „Jur credinta patriei mele Romania, jur sa-mi apar tara chiar cu pretul vietii, jur sa respect Constitutia, legile tarii si…

- Cartea urmeaza sa fie expusa la Londra, saptamana viitoare, iar licitația va avea loc in luna mai. Daca deținatorul o va vinde la un pret apropiat de cel estimativ, atunci Codex Sassoon va deveni cel mai valoros text tiparit.

- Imagini filmate cu drona in sudul Turciei arata o fisura care taie campuri, drumuri, cursuri de apa si versanti, provocata de cutremurul masiv care a lovit regiunea la inceputul saptamanii, relateaza The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Seismele apocaliptice care au lovit azi Turcia au pus la pamant cartiere intregi și au produs crapaturi uriașe in șosele. Bilanțul morților depașește o mie și este foarte probabil sa creasca mult mai mult. Imaginile de la fața locului sunt terifiante. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cometa verde cunoscuta sub numele de C/2022 E3 care trece o data la 50.000 de ani pe langa Pamant a fost fotografiata miercuri in zona unei mlastini de langa Drebber, in nordul Germaniei, transmite agentia DPA. Cel mai bine, ea va putea fi observata in preajma zilei de 1 februarie.