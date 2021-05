Stiri pe aceeasi tema

- - A 104-a editie a Turului ciclist al Italiei debuteaza sambata la Torino, cu un contratimp individual (8,6 km) si se incheie pe 30 mai, la Milano, tot cu un contratimp individual (30,3 km), la capatul unui traseu de 3.479,9 km impartiti in 21 de etape, comenteaza agentia AFP. In afara de cele doua…

- Ciclistul olandez Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a obtinut, duminica, a doua victorie la editia din acest an a cursei Tirreno-Adriatico, impunandu-se in cea de-a cincea etapa, disputata duminica intre Castellalto si Castelfidardo, in timp ce slovenul Tadej Pogacar (UAE Emirates) si-a pastrat…

- Ciclistul german Maximilian Schachmann (Bora) a castigat editia din acest an a cursei Paris-Nisa, dupa ce se impusese si anul trecut, ultima etapa, a 8-a, fiindu-i fatala duminica numarului unu mondial, slovenul Primoz Roglic (Jumbo), transmite AFP. Roglic, slabit de doua cazaturi, nu a putut…

- Ciclistul sloven Primoz Roglic (Jumbo) a terminat invingator sambata, la La Colmiane, in etapa 7-a a cursei Paris-Nisa si si-a consolidat pozitia de lider in clasamentul general, transmite AFP. La o altitudine de 1.500 metri, purtatorul tricoului galben a reusit a treia sa victorie de…

- Rutierul olandez Mathieu van der Poel (Alpecin) s-a impus, vineri, in etapa a treia a cursei cicliste Tirreno-Adriatico si a dat astfel replica rivalilor sai Wout van Aert si Julian Alaphilippe, care castigasera primele doua etape ale ''Cursei celor doua mari'', transmite AFP. Van der…

- Ciclistul danez Jonas Vingegaard (Jumbo) a castigat joi, in solitar, etapa a 5-a a Turului Emiratelor Arabe Unite, care a avut loc pe distanta de 170 km, intre Fujairah si Jebel Jais, etapa la capatul careia slovenul Tadej Pogacar (UAE Emirates) a ramas lider la general, scrie AFP. Vingegaard…

- Ciclistul britanic Tao Geoghegan Hart (Ineos), castigatorul Turului Italiei in 2020, va incepe noul sezonul cu cursa Tour des Alpes-Maritimes et du Var, care a ajuns la a 53-a editie si se va desfasura de vineri pana duminica, relateaza L'Equipe, potrivit Agerpres. Tao Geoghegan Hart va fi…