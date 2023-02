87 de copii din 10 județe au participat in perioada 15-18 februarie la prima etapa a concursului național „Trofeul Gerar”, ce a avut loc pe partia de la Șugaș Bai și pe cea de la Valea Mare. Concursul, inclus in Calendarul Activitaților Educative Naționale (CAEN), aprobat de Ministerul Educației, face parte dintr-un proiect amplu, derulat […] Articolul Prima etapa a concursului național „Trofeul Gerar” și-a stabilit caștigatorii. „A fost un concurs foarte bun din punctul de vedere al calitații și pregatirii concurenților” apare prima data in Mesagerul de Covasna .