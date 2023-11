Stiri pe aceeasi tema

- Scene de groaza in sezonul 6 de la America Express, ediția 14, din 7 noiembrie! Cleopatra Stratan și Edward Sanda au fost la un pas sa fie uciși in Columbia. Mașina in care se aflau a fost inconjurata de motocicliști inarmați, care au tras focuri de arma. Echipa de securitate a show-ului a intervenit,…

- Incident dramatic la America Express, sezonul 6 ediția 14 din 7 noiembrie 2023 pentru Cleopatra Stratan și Edward Sanda in Columbia. Mașina lor a fost inconjurata de motocicliști inarmați și s-au tras focuri de arma.

- Episodul 6 din America Express - Drumul Soarelui, din data de 28 octombrie 2023, a adus vești neașteptate pentru concurenți. In ediția de astazi, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au primit o pedeapsa dura, dupa ce au scapat de eliminare. Iata ce au fost nevoiți sa faca cei doi soți!

- Seara norocoasa pentru cuplul Edward Sanda și Cleopatra Stratan – soarele dezvaluit din cutie de Irina Fodor a fost verde, culoarea care pastreaza in competiție echipa ajunsa pe cel din urma loc la intrecerea pentru ultima șansa. Ediția de ieri seara Amer

- Seara norocoasa pentru cuplul Edward Sanda și Cleopatra Stratan – soarele dezvaluit din cutie de Irina Fodor a fost verde, culoarea care pastreaza in competiție echipa ajunsa pe cel din urma loc la intrecerea pentru ultima șansa.

- Trei echipe s-au angrenat in cursa pentru ultima șansa. Concurenții au fost nevoiți sa dovedeasca ca merita sa ramana in competiție. Aceștia au fost supuși unor serie de probe dificile. Cine a plecat acasa și cine continua cursa? Afla din randurile de mai jos! Ce concurenți au intrat in cursa pentru…

- In aceasta seara, de la 20.00, are loc premierea sezonului șase America Express, iar in primul episod concurenții ajung in Medellin, orașul rau famat din Columbia. Cleopatra Stratan și Edward Sanda se numara printre concurenții care au acceptat provocarea lansata de America Express. Cei doi spun ca…

- Așteptarea a luat sfarșit! America Express, cel mai dur reality show din Romania, revine la Antena 1, sambata, de la ora 20.00, cu o premiera maraton de cinci zile. Astfel, in primele 3 saptamani, show-ul va fi difuzat sambata, de la 20.00 și duminica, de