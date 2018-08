Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 7-15 august 2018, Baia Mare – Capitala Tineretului din Romania 2018-2019, va gazdui cea de-a XIII-a ediție a Forumului Organizațiilor Studențești din Romania (FOSR), organizat anual de ANOSR. Pe parcursul celor 9 zile de eveniment, cei peste 400 de participanți, reprezentanți ai studenților…

- Sub semnul sarbatoririi Centenarului Marii Uniri, la Sighetu Marmației se organizeaza in perioada 17,18,19 august 2018 Festivalul de muzica și arta medievala, „AETERNUS MARAMOROSIENSIS” ediția a VIII-a și Gala muzicii folk – „FLOARE DE COLȚ”, ediția a VI-a. Evenimentele vor avea loc in parcul din…

- Primaria Orașului Ocnele Mari și Societatea Naționala a Sarii, impreuna cu Casa de Cultura „Mircea Demetriade”, organizeaza cea de-a III-a ediție a Festivalului Buridava in perioada 3-5 august 2018, la Ocnele Mari. Ediția speciala organizata cu ocazia Centenarului reunește evenimente aflate sub titlul…

- Duminica, 29 iulie administrația locala din Coaș anunța ca se va desfașura ediția a VII-a a SARBATORII COAȘULUI. Evenimentul va fi concretizat prin manifestari cultural-artistice. Jandarmii maramureșeni vor asigura ordinea publica. The post Duminica, 29 iulie se va desfasura a VII-a editie a „Sarbatorii…

- Ediția a XIV-a a Sarbatorilor Lapușului va avea loc in perioda 27-29 iulie 2018. Evenimentele din cadrul Sarbatorilor Lapușului sunt organizate de Primaria și Consiliul Local Targu Lapuș. Pe langa multe nume mari ai muzicii romanești care vor urca pe scena din Targu Lapuș, printre care enumeram pe:…

- Cea mai mare poarta maramureseana, construita din lemn, a fost montata la Oncesti. Lucrarea este una de amploare, dar si rezultatele sunt pe masura. “Cu ajutorul Bunului Dumnezeu astazi a avut loc ridicarea celei mai mari porți maramureșene din Romania, avand inalțimea de 5.9 metri si stalpișorii de…

- In 1 iulie, in Baia Mare și Sighetu Marmației va fi organizat evenimentul SkirtBike care iși propune sa promoveze mersul pe bicicleta in oraș, zi de zi, ca mijloc de transport, sau in parcuri, in timpul liber. Evenimentul va debuta la ora 17, in zona Campului Tineretului, care va reprezenta locul de…

- S-a incheiat a doua ediție a Campionatului Județean de fotbal feminin. AS Venus Maramureș a caștigat locul I, terminand competiția neinvinsa. A doua ediție a Campionatului Județean de fotbal feminin, competiție organizata de Asociația Județeana de Fotbal Maramureș, s-a terminat. Cu victorii in linie,…