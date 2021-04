Stiri pe aceeasi tema

- Influenta sora a liderului nord-coreean Kim Jong Un, s-a revoltat contra "nerusinarii" lui Moon Jae-in, pe care l-a prezentat drept "papagalul crescut de Statele Unite", la câteva zile dupa un discurs prudent al presedintelui sud-coreean despre situatia din peninsula, potrivit…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a anuntat ca intentioneaza sa candideze in alegerile prezidentiale din 2024. Pana acum a evitat sa dea un raspuns atat de direct, iar de aceasta data a adaugat și ca vicepresedinta sa Kamala Harris va fi din nou colega sa de echipa in acest caz, potrivit AFP. ‘‘Raspunsul…

- Presedintele american Joe Biden a cazut pe scara avionului prezidential dupa ce s-a impiedicat de trei ori, in momentul cand urca in Air Force One la baza aeriana Andrews, informeaza New York Post . Din imaginile care au surprins momentul, se poate vedea cum Joe Biden se impiedica de trei ori cand urca…

- Vladimir Putin i-a raspuns joi sarcastic președintelui american Joe Biden, întorcându-i cumva acuzația potrivit careia ar fi un ”criminal”. Potrivit Reuters, Putin a spus ca oamenii au tendința de a vedea în ceilalți o reflexie a propriei persoane. El a adaugat ca îi…

- Presedintele american Joe Biden i-a „expulzat” de la Casa Alba pe cei doi caini ai lui si i-a trimis la resedinta din Wilmington, statul Delaware, dupa „un incident care a implicat o muscatura” asupra unui agent de securitate, a anuntat luni, 9 martie, postul CNN, citat de Agerpres . Major, in varsta…

- Presedintele american Joe Biden a reafirmat vineri intr-un discurs rostit online, in cadrul Conferintei de Securitate de la Munchen, importanta parteneriatului transatlantic, intorcand astfel pagina "diplomatiei tranzactionale" a predecesorului sau Donald Trump. Liderul de la Casa Alba promite ca SUA…

- Presedintele american Joe Biden s-a recules miercuri la Mormantul Soldatului Necunoscut de la Cimitirul National Arlington, in apropiere de Washington, impreuna cu trei dintre predecesorii sai, relateaza AFP, potrivit Agerpres.