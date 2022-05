Prima Doamnă a SUA ajunge azi în România, fără fiica ei Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, ajunge azi intr-o vizita in Romania. Va sta patru zile in țara noastra și are o agenda foarte plina. Jill Biden a plecat in cursul noptii de la Washington pentru o vizita de patru zile in Romania si Slovacia, in care va sublinia angajamentul Statelor Unite pentru refugiatii ucraineni. „In drum spre Romania si Slovacia pentru a petrece Ziua Mamei cu mame si copii ucraineni care au fost fortati sa isi paraseasca locuintele din cauza razboiului lui Putin. De asemenea, voi vizita trupele americane si voi exprima recunostinta pentru eforturile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

