Prima Conferință a Societății Române de Medicină Vasculară deschide noi perspective pentru echipele interdisciplinare La finalul lunii aprilie a avut loc, la București, prima Conferința a Societații Romane de Medicina Vasculara, cu tema „Tromboembolismul venos”. Prin acest demers, boardul societații și-a propus sa prezinte modele de bune practici și propuneri atat pentru eficientizarea colaborarii multidesciplinare, cat și pentru identificarea cadrului legislativ potrivit și pentru elaborarea protocoalelor de specialitate, ancorate atat la principalele provocari ale prezentului, cat și la progresul tehnologic. La Conferința au fost prezente nume importante ale Medicinei din Romania, printre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 80 de oficiali nationali si europeni responsabili de lupta impotriva antisemitismului, reprezentanti ai comunitatilor evreiesti si ai organizatiilor internationale se afla la Bucuresti, in perioada 2 - 4 mai, pentru a participa la lucrarile celei de-a IV-a Reuniuni a

- Cum i-a schimbat viața lui George Burcea apariția in serialul de mare succes Wednesday! Actorul roman s-a mutat in New York și este invitat la evenimente in intreaga lume. Cariera sa profesionala in Romania s-a impletit cu o serie intreaga de scandaluri actorul avand multe ieșiri problematice. A avut…

- In zi de duminica, de sarbatoarea Sfantului Gheorghe, 23 aprilie, alergatorii sunt asteptati cu inima deschisa la startul din fata Palatului Culturii. Evenimentul a fost anuntat oficial in sala mare a Primariei, alaturi de organizatori, sponsori, parteneri si media. Ambasadorii din 2023, Crina Pintea,…

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, cere „lichidarea consecințelor Pactului Ribbentrop – Molotov”, prin care, in anul 1939, Rusia a ocupat Basarabia și a transformata intr-o simpla provincie a imperiului sovietic. Premierul Romaniei face referire la Pactul Ribbentrop – Molotov intr-un mesaj transmis…

- Rivaldinho, fiul legendarului Rivaldo, fost Balon de Aur și campion mondial, a facut o adevarata declarație de dragoste Romaniei, pe care a descoperit-o incepand cu iarna 2017. Sud-americanul a povestit ca seria de cutremure din Oltenia ii da emoții, dar evita sa se gandeasca la ele. Are de ce sa indrageasca…

- Ambasadorul Republicii Moldova la Bucuresti, Victor Chirila, a afirmat miercuri seara, la Euronews, ca autoritatile moldovenesti spera ca in cursul acestui an asa-numitii oligarhi care incearca destabilizarea tarii sa fie pusi pe ”lista neagra” a Uniunii Europene, potrivit News.ro. Fii la…

- Bebe Cotimanis și-a inființat propria academie de teatru. Nu la București, orașul sau natal unde vocea emblematica din istoria Pro TV-ului s-a format profesional (absolvent al Institutului de Arta Teatrala și Cinematografica) și unde, 35 de ani a jucat pe scena prestigiosului Teatru Nottara. Surprinzatoar,…

- Vine cel mai puternic val de ger din aceasta iarna. Temperaturile scad pana la minus 20 de grade. Haos pe șoselele din țara din cauza ninsorii Veștile meteorologilor nu sunt deloc bune. Vine cel mai puternic val de ger din aceasta iarna, temperaturile vor ajunge la -8 grade in Bucuresti și chiar -20…