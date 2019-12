Prima centrală nucleară din Elveţia a fost deconectată În 2017 cetatenii din Elvetia s-au pronuntat în cadrul unui referendum pentru iesirea din reteaua nucleara. Acum, la Mühleberg, a fost deconectata prima centrala nucleara, potrivit Rador care citeaza Der Standard.



Tot în 2017 elvetienii s-au pronuntat pentru o mai serioasa promovare a energiilor reînnoibile, iar vineri a avut loc deconectarea pentru prima oara a unei centrale nucleare. Centrala din Mühleberg aflata la vest de Berna va fi prima scoasa din retea dupa 47 de ani de functionare. Vineri la orele 12 si jumatate doi muncitori vor apasa doua butoane,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

