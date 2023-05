Stiri pe aceeasi tema

- ​De ani de zile se vorbește despre primele caști de VR pe care Apple le va lansa, iar acest lucru se va intampla pe 5 iunie, la conferința anuala a dezvoltatorilor. Despre aceste caști de „mixed reality” au aparut multe zvonuri in ultimele luni, inclusiv ca ar putea costa 3.000 de dolari.

- Meta vrea sa licentieze tehnologii de AR de la Magic Leap, sustin surse anonime citate de Financial Times, care spun ca cele doua companii se afla in pline negocieri. Subiectul principal al negocierilor ar fi licentierea tehnologiilor Magic Leap de catre Meta, insa contractul dintre cele doua parti…

- Autoritatea de Reglementare Antitrust din Italia (AGCM) a anuntat joi ca a demarat o investigatie privind posibilul abuz de pozitie dominanta pe piata aplicatiilor mobile al gigantului tehnologic american Apple, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . AGCM a precizat ca Apple a penalizat dezvoltatorii…

- Castile de realitate virtuala ale Apple vor rula sute de mii de aplicatii pentru iPad si vor adopta o abordare atotcuprinzatoare a functiilor, potrivit unui articol Bloomberg, preluat de CNBC, scrie news.ro.In incercarea de a atrage atat dezvoltatorii, cat si consumatorii, Apple a inclus functionalitati…

- Piata smartphone-urilor a pierdut alte 12 procente in primul trimestru al acestui an, conform analizei facute Canalys, care spune ca scaderea a fost in parametrii asteptati de analisti. Apple, liderul din trimestrul anterior, are acum trei procente in plus fata de aceeasi perioada a anului trecut, insa,…

- Apple a castigat recursul impotriva deciziei autoritatii britanice de reglementare antitrust de a lansa o investigatie asupra browserului sau mobil si a serviciilor sale de jocuri in cloud, a decis vineri Tribunalul de Apel pentru Concurenta (CAT), transmite Reuters.Autoritatea de reglementare pentru…

- Meta Platforms a lansat vineri un serviciu de abonament in SUA, care permite utilizatorilor Facebook si Instagram sa plateasca pentru verificarea conturilor lor, in acelasi mod ca platforma Twitter, detinuta de Elon Musk, transmite Reuters. Serviciul Meta Verified le va oferi utilizatorilor o insigna…

