- 19 familii cu copii au beneficiat deja de subvenții in cadrul Programului Prima Casa 3. Pana acum, dosarele au fost depuse de 45 de familii. Cele mai multe, 22 la numar, au doi copii, așa ca statul le va achita 25 la suta din prețul imobilului cumparat.

- Montarea placutelor cu coduri QR in mijloacele de transport a inceput la finalul saptamanii trecute, iar iesenii au putut sa-si procure bilete incepand de luni. Pana miercuri dupa-amiaza, prin intermediul platformei online au fost achizitionate aproximativ 450 de titluri de calatorie. Prin platforma…

- Recent, timp de patru zile, la Targoviște, in Complexul Olimpic de Natație, a avut loc finala Campionatului Național de cadeți, concurs la care au luat startul 475 de inotatori calificați in urma etapelor de zona, sportivi proveniți de la 67 de cluburi, competiție la care albaiulianul Alexandru Buda…

- Candidații din Timiș au depus 1.350 de contestații la Bacalaureat, conform Inspectoratului Școlar Județean. Cele mai multe note au fost contestate la Limba Romana – 563, la Matematica au fost contestate 246 de note, la Istorie 159, la Biologie 158, la Geografie 129, iar la Informatica 57.…

- Consiliul Judetean Arad si Primaria Municipiului organizeaza in acest weekend cea de-a doua editie a targului „Produs in Arad”, eveniment dedicat producatorilor aradeni, care-si vor prezenta produsele proprii. In acest an, targul „Produs de Arad” va avea o ediție de vara – in care accentul va fi pus…

- Daca trei eleve din Targu-Jiu au reușit sa obțina nota maxima la ambele probe, la Evaluarea Naționala, la polul opus se afla doua tinere care au primit 1.00 pe linie. Una dintre acestea a absolvit Școala Gimnaziala Nr.1 Țicleni și cealalta Liceul cu Program Sportiv Targu-Jiu. Rezultatele finale,…

- Instagram extinde funcțiile care permit utilizatorilor sa cumpere produse direct din platforma la Instagram Stories, potrivit informațiilor disponibile pe blogul companiei. Recent, rețeaua de socializare a inceput sa permita afacerilor sa vanda produse și servicii prin feed-ul sau.