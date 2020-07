Antonella Lerca, in varsta de 30 de ani, activista in domeniul drepturilor omului, este prima femeie transgender, de etnie roma, care candideaza pentru o funcție publica, la alegerile locale anunțate pentru a avea loc pe 27 septembrie. Lerca iși dorește sa obținua un post in Consiliul Local al Sectorului 2. Totul despre inedita candidatura.