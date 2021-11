Stiri pe aceeasi tema

- O campanie nationala de vaccinare impotriva poliomielitei va incepe luni in Afganistan, au anuntat reprezentantii Fondului International pentru Urgente ale Copiilor al Natiunilor Unite (UNICEF), citati de DPA. "Vaccinati-va copiii impotriva poliomielitei si protejati-le viitorul!", a scris…

- Un bilanț independent realizat de Universitatea Johns Hopkins, SUA, a relevat ca numarul global al deceselor asociate COVID-19 a depasit luni 5 milioane de morti, SUA, Brazilia si India fiind tarile cele mai afectate, relateaza EFE, citata de Agerpres . Cele mai multe decese au fost raportate de Statele…

- 4.926.579 milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP. Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA (735.150), conform news.ro. Brazilia este pe locul doi, cu 605.139 de decese, urmata…

- Se beau cantitati impresionante de bere, peste zece sticle pe zi, dar si tarie. "Vedem tineri de 25 – 30 de ani, cu forme grave de alcoolism, care culmineaza cu delirium tremens(...). Aproximativ 15 – 35- dintre ei pot sa moara din cauza bauturii, este o situatie foarte grava si grea", sustine dr. Ovidiu…

- Numarul femeilor jurnalist in activitate la Kabul a scazut de la 700, cat era inainte de intrarea talibanilor in capitala afgana la 15 august, la mai putin de o suta, a transmis miercuri organizatia Reporteri fara Frontiere (RSF), relateaza AFP. RSF evidentiaza intr-un comunicat "incidentele…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) este ingrijorata cu privire la raspandirea noului coronavirus in Afganistan, in contextul in care ofensiva si victoria talibana au incetinit procesul de vaccinare a populatiei afgane, conform unui purtator de cuvant al OMS, transmite Reuters.

- Avansul rapid al talibanilor in Afganistan a lasat fetele și femeile, o intreaga generație ce a crescut cu drepturi și libertați, vulnerabile. Acum ele așteapta sa dispara toate lucrurile pe care le-au obținut prin truda, ca și cum nu ar fi fost.