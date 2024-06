Primul deces al unui om din cauza gripei aviare, anunță OMS Primul caz din lume de deces al unui om din cauza gripei aviare de tip H5N2 a fost raportat in Mexic, a anunțat Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) miercuri, 5 iunie. „Acesta este primul caz uman de infecție, confirmat de laborator, cu virusul gripal A(H5N2)” , a subliniat OMS intr-un buletin epidemiologic. Tulpina H5N2 este […] The post Primul deces al unui om din cauza gripei aviare, anunța OMS appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

