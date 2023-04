Stiri pe aceeasi tema

- ■ lupta a avut loc la data de 12 aprilie 1457 ■ urmare a acesteia a fost inlaturat de pe tronul Moldovei Petru Aron, domnitorul care-l asasinase pe Bogdan al II-lea, tatal lui Ștefan cel Mare ■ in 1992, domnitorul a fost canonizat ■ Preot dr. Florin Țuscanu a publicat pe pagina de socializare, la […]…

- Palmares bun pentru elevii suceveni la olimpiadele naționale de informatica, gimnaziu și liceu, de la Targu Mureș, respectiv București.La competiția dedicata elevilor de gimnaziu, cele mai bune rezultate aparțin elevilor de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare" Suceava.Tomița Mircea ...

- ANM a emis noi AVERTIZARI METEOROLOGICE cu privire la vremea severa ce afecteaza Romania.vreme rea COD GALBEN Interval de valabilitate: 06 aprilie, ora 10 – 07 aprilie, ora 12 Fenomene vizate: predominant ninsori, strat de zapada, intensificari ale vantului și polei Zone afectate: conform textului și…

- O creștere a palmaresului sportiv al Universitații „Ștefan cel Mare" din Suceava a fost inregistrata in urma derularii Campionatului Național Universitar de Karate, desfașurat la Complexul Olimpic Izvorani, la finele saptamanii trecute.Prezenta in competiția universitara de karate, la ...

- Sorana Cirstea a invins-o in doua seturi pe Aryna Sabalenka, nimeni alta decat campioana en-titre de la Australian Open și ocupanta locului doi mondial, scor 6-4, 6-4. Victoria o duce pe jucatoarea din Romania in semifinalele turneului de la Miami, un rezultat care vine de la sine și cu o serie de recompense…

- Ieri a avut loc la sediul MMAP o intalnire de lucru a specialiștilor din domeniul silvic care vor elabora un nou cod silvic, prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Consorțiul care lucreaza la elaborarea acestui act normativ este format din specialiști ai Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare…

- O noua creșa pentru 70 de copii va fi construita in orașul Victoria , finanțata prin Programul guvernamental de construire de creșe „Sfanta Ana”. Ministerul Dezvoltarii a aprobat finantarea a inca 10 crese moderne si eficiente din punct de vedere energetic, incluse in Programul guvernamental de construire…

- Ninge viscolit, in acest moment, in județele Suceava, Neamț, Botosani și Bacau, dupa o noapte de ninsori abundente. Pentru asigurarea circulației, echipele DRDP Iași au acționat cu 278 de utilaje și 2171 tone de material antiderapant, pe toate sectoarele din administrare. Se circula in condiții de iarna…