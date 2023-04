Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, nu candideaza la functia de secretar general al NATO, a declarat sambata un purtator de cuvant al Comisiei, citat de dpa. Afirmatiile despre acest subiect ale ziarului britanic The Sun sunt „speculatii nefondate”, a comunicat Comisia, la solicitarea…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, 64 de ani, va candida pentru a deveni urmatorul secretar general al NATO , a informat vineri, 31 martie, scrie agenția Reuters , care citeaza ziarul The Sun Mai multe state membre ale Aliantei Nord-Atlantice au sugerat ca von der Leyen va prelua conducerea…

- Președintele Xi Jinping a avut vineri o intrevedere cu prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez. Liderul chinez a transmis ca in 2023 va fi marcata cea de-a 50-a aniversare de la stabilirea relatiilor China-Spania. In acest sens, China este dispusa sa ofere un spațiu cat mai larg pe piața și mai multe…

- Inflatia preturilor de consum in Spania a incetinit la 3,3% in martie, cea mai mica rata anuala din august 2021, o scadere peste asteptari, de la 6% in februarie, arata datele preliminare ale Institutului National de Statistica publicate joi, transmite Reuters.Analistii chestionati de Reuters…

- Analistii chestionati de Reuters se asteptau la o rata de 3,8%. Aceasta scadere se datoreaza in principal faptului ca preturile la electricitate si combustibil crescusera in martie 2022, dar acum, in martie 2023, au scazut, a precizat agentia spaniola de statistica. Inflatia de baza, care elimina preturile…

- Ministrul israelian al justitiei a declarat, duminica, ca nu va ingheta "nici macar un minut" procesul legislativ vizand reformele judiciare propuse care a atras o condamnare pe scara larga atat pe plan intern, cat si global, informeaza Reuters.