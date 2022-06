Stiri pe aceeasi tema

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a anuntat joi ca a acordat un credit de 300 milioane de euro Republicii Moldova pentru a ajuta aceasta tara sa isi consolideze securitatea energetica prin achizitionarea unor rezerve strategice de gaze care se vor adauga gazelor furnizate in…

- Ieri, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, aflat intr-o vizita la Chisinau, a declarat ca locul Republicii Moldova este in Uniunea Europeana, iar Romania are obligatia de a o ajuta in acest demers, potrivit Agerpres. «Locul Republicii Moldova este in Uniunea Europeana. Nu exista alta cale…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, aflat intr-o vizita la Chisinau, a declarat, luni, ca Republica Moldova nu are nevoie de un ajutor militar, in schimb este nevoie de securizarea frontierelor, iar in aceasta zona Romania trebuie sa se implice si mai mult. „Cred ca Republica Moldova nu…

- Astfel, Acordul intre cele doua guverne are in vedere implementarea programului de asistenta tehnica si financiara in baza ajutorului financiar nerambursabil in valoare de 100 milioane de euro. Acordul a fost semnat pe 11 februarie la Chisinau si este principalul instrument prin care Romania va acorda…

- Mai multi donatori europeni si internationali au convenit marti sa ofere Republicii Moldova ajutoare in valoare de 695 de milioane de euro, transmite Reuters. Tara este cea mai saraca din Europa si a primit pana acum peste 100.000 de refugiati ucraineni. Dupa conferinta de la Berlin a donatorilor, sefa…

- Germania si partenerii ei, Uniunea Europeana, Romania și Franța incearca sa gaseasca soluții pentru diversificarea surselor de gaz pentru Republica Moldova și reducerea dependenței energetice a țarii fața de Rusia, relateaza Reuters. „Impreuna cu partenerii nostri din Republica Moldova, dorim sa evaluam…