- Rolul Departamentului pentru Situații de Urgența ar putea fi diminuat, astfel incat sa nu mai fie un decident in ceea ce privește modul de acțiune in pandemie, a declarat miercuri Alexandru Rafila, ministrul desemnat al Sanatații. „Referitor la Departamentului pentru Situații de Urgența, Arafat este…

- Testele de saliva vor fi distribuite in școli la inceputul saptamanii viitoare, iar fiecarui copil i se va da, in fiecare vineri, cate doua teste de saliva. Școlile vor decide cine va efectua aceste teste: fie profesorii, in clasa, fie parinții, acasa, a anunțat, joi, ministrul interimar al Educatiei,…

- Incepand din 21 noiembrie, toți elevii, preșcolarii, profesorii, invațatorii și angajații din școli, inclusiv personalul nedidactic, vor fi testați pentru COVID-19. Ministrul demis al Educației, Sorin Cimpeanu a anunțat, la Digi24 ca primele 9 milioane de teste de saliva vor ajunge in școli in perioada…

- Copiii intre 6 și 12 ani nu ai trebuie sa prezinte un test COVID-19, iar magazinele și restaurantele nu se vor mai inchide la 18.00 in localitațile cu incidența de peste 4 la mie, ci la peste 6 la mie. Vom folosi green-pass-ul la mall, potrivit hotararii CNSU. Comitetul Național pentru Situații de Urgența…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a scris miercuri seara, pe Facebook, ca intrarea in carantina de noapte, in weekend, „va afecta economia locala care sufera grav din cauza pandemiei și a scumpirilor” și va „invrajbi oamenii”. „Nu, nu sunt de acord! Comitetul Județean pentru Situații de…

- Nelu Tataru, fostul ministru al Sanatatii, a declarat ca persoanele vaccinate impotriva COVID-19 nu ar trebui sa aiba de suferit din cauza celor neimunizate. ,,Cred ca restrictiile pe care le avem sunt suficiente, dar trebuie si respectate, iar implementarea lor trebuie verificata (…). Sunt adeptul…

- Ministrul sanatatii din Macedonia de Nord, Venko Filipce, si-a anuntat demisia vineri, dupa tragedia de la spitalul modular pentru Covid-19 din Tetovo, devastat miercuri de un incendiu soldat cu 14 morti, informeaza AFP și Agerpres.„Tragedia de la Tetovo m-a afectat foarte tare (...),…

- Danemarca se intoarce la viața obișnuita. Renunța la toate restricțiile! Danemarca e prima țara din Europa care ridica toate restricțiile anti-Covid de pe 10 septembrie mulțumita ratei de vaccinare. Danezii revin la viața dinainte de pandemie. Nu vor mai fi nevoiți sa poarte maști de protecție, nu mai…