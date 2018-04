Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis in rol de mediator Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va încerca o mediere între Guvern si Banca Nationala. El a spus ca îi va invita la Cotroceni, în zilele urmatoare, pe reprezentantii celor doua institutii, cu scopul de a…

- Președintele Klaus Iohannis i-a explicat premierului Viorica Dancila de ce Romania NU poate sa isi mute, deocamdata, ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. El spune ca guvernul a comunicat profund defectuos si ca spera ca executivul sa nu mai comita astfel de gafe.

- Președintele Klaus Iohannis a discutat, luni seara, problema care ține prima pagina a ziarelor din Romania, in ultimele zile. Despre mutarea efectiva a ambasadei Romaniei din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim, șeful statului a afirmat ca este o decizie a Guvernului PSD-ALDE care risca sa darame increderea…

- Premierul român Viorica Dancila a prezentat Guvernului un proiect de rezolutie în vederea mutarii Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, iar ministrii urmeaza sa se pronunte asupra textului, în urma unei vizite la

- In mesajul postat pe site-ul Guvernului, Viorica Dancila aminteste ca miercuri se implinesc 85 de ani de la instituirea primelor structuri de protectie civila in Romania. Premierul a evidentiat modul exemplar in care reprezentantii protectiei civile din Romania s-au mobilizat in aceasta perioada,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut o intrevedere, vineri, cu Tamar Samash, ambasadorul Israelului la Bucuresti. Cei doi demnitari au discutat despre cooperare economica, dar si despre Muzeul National de Istorie a Evreilor si a Holocaustului din Romania. Samash este al doilea ambasador primit la Palatul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut, vineri, la Palatul Victoria, o intrevedere cu ambasadorul Statului Israel, Tamar Samash, prilej cu care a fost subliniata importanta simbolica a anului 2018 pentru dinamica relatiilor bilaterale, fiind reiterat interesul partii romane pentru finalizarea proiectului…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o astazi, 16 februarie, pe E.S. Tamar Samash, ambasadorul Statului Israel la București. In cursul discuțiilor, a fost reliefata importanța simbolica a anului 2018 pentru dinamica relațiilor bilaterale: anul acesta, Statul Israel aniverseaza 70 de ani de la crearea…