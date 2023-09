Prigojin și-ar fi desemnat singur succesorul. Cine este acesta Pentru ca se temea tot mai mult ca va fi omorat, Evgheni Prigojin a incercat sa-și puna lucrurile in ordine, in ultima perioada. Ar fi lasat, se pare, mai multe instrucțiuni și algoritmi pentru funcționarea gruparii de mercenari Wagner, in eventualitatea eliminarii sale fizice. Informația a venit din partea unei surse a Cheka-OGPU, citata recent de catre canal rusesc RosSMI. Noul lider al mercenarilor, conform instrucțiunilor lasate de Prigojin, ar urma sa fie comandantul cu indicativul „Lotus”. Dupa inmormantarea lui Prigojin, va fi facut și anunțul, arata Ziare.com. Mercenarilor care au parasit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

