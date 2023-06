Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de oameni au fost surprinși sambata dupa-amiaza in garile din Rostov pe Don, unde luptatorii Wagner au anunțat ca au preluat controlul, pentru a parasi orașul, in contextul tensiunilor interne, potrivit imaginilor publicate de cotidianul rus Kommersant.„Garile din Rostov-pe-Don sunt pline de oameni…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca toate autoritațile romane monitorizeaza indeaproape situația din Rusia, „in deplina cooperare cu aliații”. „Toate autoritațile romane monitorizeaza indeaproape situația extraordinara din Rusia, in cooperare cu aliații noștri. Sunt la curent permanent de catre Ministerul…

- 12.30 Wagner a distrus 3 elicoptere rusești, podurile peste Oka la sud de Moscova au fost inchise de Kremlin. Kremlin regime has closed the bridge over the Oka river south of Moscow. pic.twitter.com/Jvu2ZTYlfk — Igor Sushko (@igorsushko) June 24, 2023 BREAKING:The Wagner Group has shot down a 3rd Russian…

- Seful Wagner, Evgheni Prigojin, afirma ca fortele sale au preluat controlul asupra facilitatilor militare de la Rostov pe Don si asupra aerodromului de acolo, relateaza CNN. "Suntem la cartierul general la ora 7.30 a.m. Facilitatile militare din Rostov, inclusiv aerodrumul, sunt sub control (al nostru)…

- Guvernatorul regiunii Rostov din Rusia – care se invecineaza cu Ucraina – le-a cerut locuitorilor sa ramana in case. Vehicule militare rusesti au fost vazute pe strazile din Rostov pe Don, dar si la Moscova, unde masurile de securitate au fost sporite, dupa ce seful Wagner, Evgheni Prigojin, a sustinut…

- Forțele ruse au lansat in timpul nopții al optulea atac din aceasta luna asupra Kievului. Oficialii din Capitala ucraineana anunța ca au doborat peste 20 de rachete, dar fragmente din acestea au cazut peste zone rezidențiale provocand victime. Intre timp, la Moscova are loc o mobilizare antiterorista,…

- Seful grupului paramilitar rus Wagner, Evgheni Prigojin, considera improbabila o cucerire, in zilele urmatoare, a orasului Bahmut, epicentrul confruntarilor armate in estul Ucrainei de luni de zile, unde, afirma el, trupele ucrainene tin, in ultimele zile, ”o fortareata impenetrabila, formata din randuri…