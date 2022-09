Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul, compozitorul și producatorul Jeremy Zucker, certificat cu multiple discuri de Platina, revine cu o noua colaborare, cu starul pop din Noua Zeelanda, BENEE, intitulata „I’m So Happy”. Aceasta marcheaza prima sa lansare din 2021 pana in prezent și da startul unui nou capitol sonic. „I’m So…

- DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE, CLAPTONE, ATB, CHICO ROSE ȘI KUNGS URCA PE MAINSTAGE-UL FESTIVALULUI UNTOLD IN ACEASTA VARA PESTE 200 DE ARTIȘTI NAȚIONALI ȘI INTERNAȚIONALI DE TOP VIN IN PREMIERA IN ROMANIA SAU REVIN LA UNUL DINTRE CELE MAI MARI FESTIVALURI DIN LUME, UNTOLD Dimitri Vegas & Like Mike, Claptone,…

- Cea de-a patra ediție Neversea, care aduce in Romania peste 150 de artiști din peste 20 de țari, are loc in perioada 7-10 iulie in Constanța. Unul dintre cei mai urmariți artiști din lume, rapperul Tyga, vine in aceasta vara la festival. Organizatorii au anunțat lista completa a artiștilor pentru cel…

- JAWNY colaboreaza cu Beck pentru piesa „Take It Back”. Melodia inițiala a fost inclusa pe EP-ul “The Story of Hugo” de anul trecut, iar acum faimoasa legenda, Beck, se alatura lui JAWNY, in timp ce ridica melodia la noi culmi. „Cred ca nu este un secret pentru nimeni ca Beck a avut o influența uriașa…