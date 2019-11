Stiri pe aceeasi tema

- La Caminul Cultural din Ciolpani a fost amenajata secția de votare nr. 157. Președintele secției, Elena Grigore, ne-a spus ca pana in jurul pranzului votasera peste 30% dintre alegatorii arondați. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 476 Din 1.906 persoane arondate, au votat circa 600…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat luni ca formatiunea politica pe care o conduce conteaza in turul doi al alegerilor prezidentiale pe sprijinul formatiunilor politice cu care a "dat jos" guvernul PSD. "Klaus Iohannis se bazeaza pe voturile cetatenilor romani. Sigur ca noi suntem in parteneriat…

- PNL a avut ca obiectiv un scor de peste 40% pentru presedintele Klaus Iohannis in primul tur al alegerilor prezidentiale, a afirmat presedintele partidului, premierul Ludovic Orban, care s-a aratat increzator ca acesta va iesi castigator si in turul al doilea, indiferent ce contracandidat va avea. "In…

- PNL poate castiga alegerile prezidentiale inca din primul tur, la o diferenta foarte mare de al doilea clasat, a declarat, joi, la Targoviste, presedintele Partidului National Liberal, premierul desemnat, Ludovic Orban. "Avem de castigat o campanie. Batalia in 2014 a fost o batalie extrem de grea, ne-am…

- Cabinetul propus de premierul desemnat, presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, va putea sa-si preia prerogativele numai prin mobilizarea la vot a noii majoritati, a declarat la Buzau presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu. Acesta sustine ca l-a bucurat o singura nominalizare…

- "PNL e pregatit sa guverneze. In momentul in care va intra la guvernare va pune in aplicare toate masurile pe care deja le avem stabilite. Avem deja oameni pregatiti pentru fiecare minister. Nu va spun nici un nume. Lucrurile sunt clare. Am vazut speculatia cu Robert. Am sa va spun un lucru. Este…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri seara ca termenul de 45 de zile invocat de premierul Viorica Dancila pentru a se prezenta in fata Parlamentului este "o poveste" si ca aceasta trebuie sa ceara de indata votul pentru remaniere. "M-am consultat cu toti constitutionalistii (...). Nu…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant constata faptul ca au trecut 48 de ore de la declaratia facuta de liderul senatorilor PNL, Florin Citu si nimeni din conducerea Partidului National Liberal nu a iesit in spatiul public cu o replica prin care, cel putin, sa delimiteze partidul de vorbele unui…