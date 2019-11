Stiri pe aceeasi tema

- S-a incheiat numararea voturilor in Timiș. Caștigator, la o diferența de peste 50 de procente, este Klaus Iohannis. Acesta a obținut 76,32% din voturile timișenilor, in timp ce contracandidata sa, Viorica Dancila a obținut doar 23,68. Un rezultat extrem de bun a obținut Iohannis și in Timișoara, 78,30%…

- Candidatul PNL la prezidentiale, Klaus Iohannis, a castigat alegerile in judetul Hunedoara, el obtinand 54,78% din voturile valabil exprimate, potrivit rezultatelor publicate pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente (AEP).Astfel, dupa centralizarea datelor din cele 524 de sectii de votare…

- Klaus Iohannis a caștigat turul II al alegerilor prezidențiale in orașul Cugir la o diferenșa extrem de mare fața de Viorica Dancila. Voturi valabil exprimate: 10.891 1. Klaus Iohannis a obținut 7.167 de voturi (65.80%). 2. Viorica Dancila doar 3.724 (34.19 %). Pe țara, conform datelor provizorii furnizate…

- Potrivit datelor oficiale centralizate de Biroul Electoral Judetean, cele mai multe voturi – 42,85% – au fost obtinute de candidatul PSD, Viorica Dancila, urmata de candidatul PNL, Klaus Iohannis – 30,50% si independentul Mircea Diaconu – 9,89%. Pe urmatoarele locuri se situeaza Dan Barna (USR-PLUS),…

- Candidatul PNL pentru alegerile prezidențiale, actualul șef al statului, Klaus Iohannis, a caștigat detașat alegerile in județul Suceava. Potrivit datelor furnizate de Biroul Electoral Județean Suceava, Klaus Iohannis a obținut 100.432 de voturi, adica 39,33% din voturile valabil exprimate in județ.…

- Candidatul PNL, Klaus Iohannis, a obtinut cele mai multe sufragii exprimate in judetul Sibiu, el fiind urmat in clasament de Dan Barna si de Viorica Dancila, potrivit rezultatelor finale publicate pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente (AEP).Conform sursei citate, Klaus Iohannis a obtinut…

- Candidatul Partidului Social Democrat (PSD), Viorica Dancila, a obtinut 34,56 % din voturile valabil exprimate, ea fiind urmata de candidatul PNL, Klaus Iohannis cu 29,69 %, Mircea Diaconu cu 13,42%, Dan Barna cu 9,78%, potrivit datelor finale furnizate de Biroul Electoral Judetean (BEJ) Buzau. La nivelul…

- Kelemen Hunor, candidatul UDMR la Presedintia Romaniei, a obtinut peste 60% dintre voturile valabil exprimate in judetul Covasna, fiind urmat la mare distanta de Klaus Iohannis, releva numaratoarea paralela efectuata de organizatia judeteana a UDMR. Potrivit acesteia, din totalul de 65.527…