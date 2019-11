Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, duminica, la iesirea de la urne, ca a votat pentru o Romanie normala, moderna si decenta, subliniind ca este optimist in ceea ce priveste participarea tinerilor la vot. "Am votat pentru o Romanie normala, o Romanie moderna, o Romanie decenta si am investit incredere in singurul om capabil sa duca la capat aceasta misiune, aceea de a avea o viata mai buna, o viata prospera aici, in Romania. (...) Sunt extrem de optimist in ceea ce priveste prezenta tinerilor la vot pe care ii asteptam la urne, ca si la europarlamentare. Este pana la urma…