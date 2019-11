Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PNL la alegerile prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis, a afirmat, marti, ca este foarte indicat ca seful statului sa cunoasca o limba de circulatie internationala. "Pe mine m-a ajutat. (...) Este important. In Consiliul European nu toata lumea vorbeste limbi straine, ca sa nu umblam…

- Candidatul PNL la alegerile prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis, a anuntat marti ca ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, lucreaza la o metodologie privind ocuparea posturilor de procurori-sefi, exprimandu-si speranta ca pana in luna februarie aceste posturi sa fie ocupate prin concurs. "De…

- Candidatul PNL la alegerile prezidentiale, Klaus Iohannis, a declarat, marti, ca este "un fan" al independentei Justitiei si, de aceea, s-a abtinut sa mearga la sedintele Consiliului Superior al Magistraturii, care trebuie sa lamureasca toate chestiunile legate de sistemul de justitie, fara seful statului.…

- Candidatul PNL la prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis, a catalogat marti demersurile privind mutarea ambasadei din Israel drept ''diletantism'' si a sustinut ca memorandumul despre care s-a vorbit a fost de fapt o ''documentatie de tip studiu''. "Un centru obscur…

- Lipsa unei dezbateri directe intre cei doi candidați intrați in turul II al alegerilor prezidențiale ar putea avea ca efect o demobilizare a electoratului presedintelui in funcție, Klaus Iohannis, precum si un castig de imagine pentru candidatul PSD, sustin specialistii chestionați de „Adevarul”.Adevarul:…

- Președintele PSD Neamț Ionel Arsene jubileaza dupa ce Viorica Dancila a ajuns in turul doi cu Klaus Iohannis. „Sunt multe de spus despre acest prim tur, iar fiecare organizație iși va face propria analiza, va garantez”, susține Arsene. Precizam ca Dancila a pierdut alegerile in județul Neamț, obținand…

- Candidatul PNL la alegerile prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis, a declarat ca a votat pentru "Romania normala". "Astazi este o zi extrem de importanta pentru Romania, dar recunosc ca si pentru mine personal. Am votat pentru Romania normala. Imi doresc un viitor foarte bun pentru Romania si sper…

- Viorel Catarama, fost membru PNL, conduce in prezent Partidul Dreapta Liberala. Candidaturile pot fi depuse pana cel mai tarziu in 22 septembrie la ora 24.00, iar Biroul Electoral Central decide asupra admiterii sau respingerii acestora pana cel tarziu in 24 septembrie la ora 24.00. Deciziile…