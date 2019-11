Presedintele PSD, Viorica Dancila, a afirmat ca va fi facuta o analiza a rezultatului obtinut in turul doi al alegerilor prezidentiale in cadrul Comitetului Executiv National al partidului, mentionand ca desi unii ii cer demisia, nu va face "acest lucru". "De maine incolo intram in viata normala. O sa organizam un Comitet Executiv National saptamana aceasta, vom analiza rezultatele pe fiecare judet in parte, vom face o analiza foarte bine argumentata si pe urma vom lua decizii impreuna in Comitetul Executiv National", a declarat Dancila la Romania Tv. Intrebata despre o eventuala demisie a sa…