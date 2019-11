Primarul municipiului Botosani, liberalul Catalin Flutur, si-a manifestat, duminica seara, satisfactia fata de rezultatul estimat al alegerilor prezidentiale, aratand ca votul masiv din turul al doilea "reprezinta un semnal puternic pentru toata clasa politica". "Este un moment important pentru noi toti, un moment in care romanii au aratat clar ce isi doresc: o Romanie normala, adica democratica, sigura, cu o economie asezata, cu investitii reale si consistente in infrastructura de transporturi, in spitale, in scoli si gradinite, o Romanie cu o politica externa solida, previzibila, euroatlantica.…