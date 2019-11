Stiri pe aceeasi tema

- Din aceasta suma, 69.679.729,11 lei reprezinta totalul contributiilor electorale ale partidelor politice, aliantelor politice si ale organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, iar 579.174,91 lei reprezinta valoarea totala a contributiilor electorale ale candidatilor independenti.…

- Dan Motreanu, vicepreședintele partidului, este noul șef al campaniei PNL pentru alegerile prezidențiale, dupa ce Ludovic Orban s-a retras din aceasta funcție, fiind învestit în funcția de prim-ministru, transmite Mediafax.„Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban,…

- 'Toate documentele inregistrate cu succes in aplicatia informatica, precum si cele inregistrate in registrul instalatorilor care nu au fost incarcate in aplicatie pana la momentul suspendarii accesului in aplicatia informatica, sunt acceptate de Administratia Fondului pentru Mediu ca fiind depuse…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a prezentat vineri, contributiile electorale ale candidatilor la alegerile prezidentiale, pe primul loc situandu-se Klaus Iohannis, cu 10 milioane de lei, toti banii provenind din subventii de la bugetul de stat, fiind urmat de Viorica Dancila si Mircea Diaconu.…

- AEP a publicat, vineri, contribuțiile electorale ale candidaților la prezidențiale, care insumeaza 40 de milioane de lei. Klaus Iohannis este singurul care a apelat, pentru finanțare, in integralitate, la bugetul de stat, in timp ce Ninel Peia și Sebastian Popescu nu au declarat contribuții, potrivit…

- Partidul National Liberal (PNL) si candidatul Klaus Iohannis, Alianta USR - PLUS si Dan Barna, urmati de Viorica Dancila, candidata PSD, ocupa primele locuri in clasamentul banilor cheltuiti pentru reclame pe Facebook pana la inceputul oficial al...

- Liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat sambata, la startul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale, ca seful statului, Klaus Iohannis, este garantul scoaterii din izolare a Moldovei si "garantul normalitatii in aceasta tara''. "Astazi, 12 octombrie, la Suceava…

- Directorul general al Departamentului de Control al Finantarii Partidelor Politice si a Campaniilor Electorale, Constantin Rada, a declarat ca toti cei 14 competitori electorali pentru alegerile prezidentiale si-au desemnat mandatarii financiari. "Conform prevederilor legale, toti competitorii electorali…